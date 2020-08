New Articles

Det er stor merksemd knytt til at filmstjerna Tom Cruise er i Norge i høve innspelinga av ny Mission Impossible-film. Etter at Romsdals Budstikke kunne melde at filmstjerna landa ved Årø flyplass i Molde fredag, har Tom Cruise nytta laurdagen til filminnspeling på og ved fjellet Helsetkopen i Hellesylt.