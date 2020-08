Nyopning av Gamle Strynefjellsvegen: – Eit verdifullt kulturminne

Gamle Strynefjellsvegen, som vart bygd for hand på slutten av 1800-talet, har vorte restaurert for 6,3 millionar kroner over ein periode på tre år, og framstår nå meir i pakt med sitt opphavlege uttrykk enn på lenge. Fredag vart dette markert, med nyopning av den gamle vegen.