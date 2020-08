Dette kan koste campingplass ein prikk

New Articles

I samband med ein skjenkekontroll ved Nygård camping i Oppstryn er det oppretta reaksjon etter at det vart observert ei bilderamme på bardisk med følgjande tekst: «Er det ikke rart at 8 glass vann og dagen virker helt umulig. Men 8 øl og 6 shots på 2 timer er lett som et barneskirenn…»