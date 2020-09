- Reknar med tunnelopning til våren

New Articles

Stengingane av fv 5742 ved Blaksettunnelen held fram, i første omgang til 11. september, men truleg blir det behov for ytterlegare stengingar utover hausten.

- Både korte stengingar på inntil ein time, og stenging som no. Det er óg mogeleg at det blir stenging av vegen ei heil helg i løpet av hausten i samband med skifting av ei større stikkrenne, fortel prosjektleiar Øystein Tytingvåg.

Han seier stengingane er heilt naudsynte på grunn av ulike arbeidsoperasjonar som pågår samstundes på tunnelanlegget.

- Når vi fyrst stenger vegen prøver vi å nytte stengingane til å få gjort så mykje vi klarer på heile anlegget. Målet er å kome så langt at vi kan få lagt asfalt før vinteren set inn, seier Tytingvåg, og opplyser at slik det ser ut no reknar vi med at ny tunnel er opna i løpet av våren 2021.

Stengetidene er som før, måndag til torsdag klokka 09-12, 13-15 og 17.30-21.00.