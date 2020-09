Avregistrerte personbil som var ulovleg senka

New Articles

Statens vegvesen gjennomførte kontrollar ved Kjøs bru og på Nordfjordeid laurdag.

Ein sjåfør mangla bombrikke i lastebilen sin, og bileigar fekk 8.000 kroner i gebyr for dette.

Ein sjåfør måtte fjerne gjenstandar i frontruta før han fekk køyre vidare.

Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før han fekk køyre frå kontrollplassen.

Ein personbil vart avregistrert,og sjåføren vil bli meld for mellom anna å ha ulovleg senka køyretøyet. Senking var gjort med at fjører var kappa. Bilen hadde i tillegg ulovleg monterte lys og sota lykter. Bilen må reparerast og visast ved ein av Statens vegvesen sine trafikkstasjonar for å kunne bli registrert på nytt , skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.