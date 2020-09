Takka for seg som nestleiar i Stryn Energi

New Articles

Under Stryn energi si generalforsamling torsdag vart det samrøystes vedteke at Stryn kommune tek 750.000 kroner i utbyte for 2019 mot 1,5 millionar kroner som tidlegare år. Det vart og vedtatt kven som skal site i styret det neste året.

Rune Egil Myklebust fekk fornya tillit som styreleiar, medan Arve Glomset vart valt til ny nestleiar.

I styret elles sit Anne-Siv Jevnehagen, Jorunn Skrede, Åsmund Skår og Hans Olav Bø. Sistnemnde som tilsettrepresentant.

Nesteiar i Stryn Energi over dei siste 8 åra, Sissel Loen, takka for seg og fekk applaus for sin innsats i selskapet.

- Eg er trygg på at selskapet er i dei beste hender, også i åra framover, sa Loen frå talarstolen

- Åra i Stryn Energi har vore heilt fantastisk. Spesielt dei siste åra har bransjen vore prega av mange omstruktureringar. Ein kjem truleg til å sjå fleire fusjonar som følge av større krav til effektivitet og lønsomheit i åra framover, seier Loen til Fjordingen.

Ho støtta avgjerda om delvis utbyte sjølv om selskapet står føre større investeringar og oppgraderingar dei neste åra.

- Ja, det gjer eg. Situasjonen i selskapet tatt i betraktning og med bakgrunn i kommunen sitt utbyte på 1,5 millionar kroner er det riktig å møtast på halvvegen med eit utbyte på 750.000 kroner, seier ho.