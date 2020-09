Ønskjer tryggare skuleveg for borna på Roset

New Articles

- Vi ønskjer at skulevegen for ungane som går til og frå Nordsida skule skal bli tryggare. Spesielt i vinterhalvåret er det ei utfordring. Frå skulen og opp til Roset manglar det gatelys store delar av vegen. Det er ikkje gatelys frå skulen og til Rosetrampen, skriv Terese Gausnes og Alf Edvard Roset i brev til kommunen. Dei nemner også at det er dårleg lyssett frå hovudvegen og opp til Roset-tunet.