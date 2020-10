New Articles

Formannskapet følgde tilrådinga frå kommunedirektøren og vedtok å imøtekome søknaden frå Arne Visnes Berger om fritak for kommunale avgifter og eigedomsskatt for næring i storsalen i Villa Visnes. Bustaddel og fellesareal i førsteetasje er ikkje friteke for skatt og avgifter. Saka skal endeleg vedtakast i kommunestyret.