Statens vegvesen hadde kveldskontroll ved Kjøs bru måndag.

Eit lastebilfirma vart meld for brot på køyre- og kviletidsreglane, to sjåførar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre- og kviletidsreglane, to sjåfører fekk gebyr for ikkje å ha med førerkort under køyring, og ein sjåfør måtte sikre lasta betre før han kunne køyre vidare skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.