- I løpet av siste året meiner eg å kunne ha dekning for å seie at det er ein ukultur i administrasjonen på teknisk i Stryn kommune. Det er no de som politikarar har moglegheit til å påverke dette. Etter tildeling og fordeling av ledig næringsareal på Skarsmyra har administrasjonen iscenesett eit spel der ein baserer seg på marknadsprinsipp i verdsetting av næringsarealet (gått vekk ifrå tidlegare praksis om sjølvkost), noko kjøparane har akseptert. Deretter vel ein å «køyre pengane tilbake» til enkeltaktørar utan å forhalde seg til marknadsprisar eller inngåtte avtaler, noko som både er lovstridig og konkurransevridande. Dette kan vi med fleire ikkje akseptere. Avtalen med Vinsrygg Eigedom frå juni 2020 har ingenting med tildeling og fordeling av næringsareal å gjere, og denne må vurderast i lys av inngått avtale godkjent i formannskapet 11.05.16, skriv Kveen Øvre-Flo.