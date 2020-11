New Articles

Møre-Nytt: Trass protestar frå foreldra, held kommunedirektøren fast ved at Hornindal skule frå august 2021 blir nærskule for Austefjorden. Unnataket er grendene Aurstad, Årset og Ullaland, for her tilrår kommunedirektøren at dei for framtida skal tilhøyre Stor-Øyra skulekrins – altså at eventuelle barn herifrå skal gå på skule i Volda sentrum.