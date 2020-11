Torstein tok brevkurs i skismørjing som 13-åring

New Articles

I den nyaste utgåva av lokalsportmagasinet Sport und Spas på Radio Stryn er skiskyttar Oskar Guddal Breivik (18) og pappa Torstein Breivik gjester i studio. Sistnemnde tok brevkurs i skismørjing som 13-åring, og no syter han for at sonen, som er ein av landets mest lovande skiskyttarjuniorar, får god glid under skia.

Vekas blodfan er Arsenal-supporter Karl Ludvik Daae. I lokalsportrunden pratar vi med volleyballspelar Oskar Raftevold og Stryn sin ferske krinsmeister i fotball, U20-kaptein Olivia Wemby. Du får også eit nytt Rim med Rakje.