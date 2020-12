New Articles

I gårsdagens luke tek Gudvald sjølvkritikk for at to av løysingsalternativa låg noko tett opp til kvarandre - "i same gate" som ein innsendar påpeika.

Kalkjevore betyr at noko går seint å få gjort, men samstundes er det gjerne ein konsekvens av at det er litt vanskeleg. Juryen har difor bestemt at begge svaralternativa blir godkjent.

Vi gratulerer dagens heldige uttrekte vinnar, som er Kjetil Tunold, som får Flax-lodd tilsendt i posten!

Takk for alle innsende svar!

Sjå luke 9 her!