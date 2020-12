New Articles

Artisten Torbjørn Gran frå Sandane kjem til Stryn Torg laurdag og søndag. Med seg har han kassegitaren.

1. november kom dokumentaren Gatelangs, der Gran har vore med organisasjonar som jobbar på gata for betre levekår for rusmisbrukarar og heimlause i Norge. I det høvet reiser Gran rundt i landet for å spele inn pengar til organisasjonane som deltek i dokumentaren. Denne helga er han i Stryn, ifølgje ei pressemelding.