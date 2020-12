Pedro fiksar alt sjølv

Paraschivoin Constantin Petronel (38), eller berre Pedro som er kvardagsnamnet hans på jobb hos Tenden Transport, har køyrt same bil i sju år. Gjennomsnittsforbruket for heile perioden er formidable 4,1 l/mil. Like imponerande er det kanskje at sjåføren utfører alt vedlikehaldet sjølv.