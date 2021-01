- Dei aller fleste som får påvist Covid-19 blir overraska når dei får positiv test

New Articles

- Det har vore mange tilreisande i kommunen dei siste vekene, og vi har i hovudsak vore samla innandørs. En del kjem også tilbake til Stryn etter reise. Då er det særs viktig at alle som nyleg har fått luftvegssymptom/feber raskt tek kontakt raskt for testing av Covid-19.

Hugs at dei aller fleste vi testar og som får påvist Covid-19 blir overraska når dei får positiv test. Dette er fordi dei fleste føler seg trygge frå smitte, så lenge dei har lette symptom.

Testar ein seg tidleg ved smitte kan vi raskt ta tak i ein smittesituasjon, og unngå eit større smitteutbrot i kommunen.

Saman med gode smittevernrutiner vil vi då i størst mogleg grad kunne ha normal aktivitet i kommunen for barn, vaksne og eldre.

Ikkje minst er dette svært viktig for dei mest sårbare av oss, men konsekvensane vil treffe oss alle ved auka smitte.

At vi klarer å halde smittepresset nede er òg sentralt for alle dei små og store bedriftene i kommunen som gjer Stryn til den kommunen vi er, seier Solbakken via Stryn kommune si heimeside.