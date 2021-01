Dei nye koronatiltaka

New Articles

- Tiltaka blir senka frå raudt til gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular frå onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Forbodet mot skjenking av alkohol blir vidareført. Regjeringa vil gjere ei ny vurdering av forbodet neste veke.

– I lys av den uoversiktlege smittesituasjonen har vi valt å forlengje dette tiltaket, sa statsminister Erna Solberg (H) i forklaringa si for Stortinget måndag.

Det nasjonale skjenkeforbodet vart innført 4. januar.

Regjeringa fjernar rådet om å unngå å ta imot gjester heime, men tilrår framleis at folk avgrensar sosial kontakt.

– Vi tilrår at alle i størst mogleg grad framleis avgrensar sosial kontakt. Det blir oppmoda til å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn 5 gjestar i tillegg til husstandsmedlemmer, sa statsministeren om koronatiltaka.

Statsministeren understreka at dersom alle gjestene kjem frå same husstand, kan ein vere fleire. Men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand.

Barn og unge under 20 kan trene og delta i fritidsaktivitetar som normalt. Dei kan òg sjå bort frå tilrådinga om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvinga av aktivitet. Ordinær treningsaktivitet internt i lag, klubbar og foreiningar kan derfor gjennomførast.

– Men kampar, cupar og stemne, også for barn og unge må framleis utsetjast. For vaksne blir tilrådinga vidareført om ikkje å drive organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan det trenast, dersom det er mogleg å halde god avstand, sa Solberg vidare.

Toppidretten blir tilrådd å utsetje alt seriespel i to veker.

Statsminister Erna Solberg gjer det klart at portforbod kan bli innført viss det blir nødvendig:

– Ingen ønskjer portforbod i Norge. Men viss smitten kjem heilt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange menneske blir alvorleg trua, kan det vere det siste verkemiddelet vi har å gripe til. Vi har kontroll, men situasjonen kan endre seg raskt.

(NPK)