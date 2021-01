Må utsetje/avlyse helgas renn

New Articles

Etter planen skulle det til helga arrangerast både skiskyttarrenn og langrenn på Ullsheim. No er det kome beskjed om at desse renna dessverre må avlysast grunna smittevernrestriksjonane som vart gjeldande frå 20. januar. Reglane seier mellom anna at "alle arrangement som samlar deltakarar frå fleire kommunar skal avlysast eller utsetjast".

Både på Skiskytterforbundet og Skiforbundet sine nettsider står følgjande om retningslinjene som gjeld no:

Presiseringar vedr. gjennomføring av skiaktivitet/ skiarrangement

1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i eigen klubb,

forutsett at det ikkje er lokale reglar som avgrensar gjennomføringa.

2. Skirenn kan gjennomførast for utøvarar frå same klubb/treningsgruppe. Alle arrangement som samlar deltakarar frå fleire kommunar skal avlysast eller utsetjast.

3. For vaksne kan organisert trening utandørs gjennomførast forutsett god avstand mellom utøverane. Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppa skal avlysast/utsetjast.

4. Einskildståande toppidrettsarrangement kan gjennomførast.

Desse presiseringane gjeld inntil myndigheitene gjer endringar i reglar og anbefalingar.