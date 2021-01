Skaut seg ut av tetkampen

New Articles

Det hjalp lite med stor fart i sporet for Johannes Thingnes Bø, på fredagens normaldistanse i Anterselva. For med eitt minutt i tilleggstid per bom vart det ei håplaus oppgåve å vere med i tetkampen med fire bomskot på dei fire seriane.

Det såg rett nok brukbart ut fram til siste skyting, men med dobling av tilleggsminutta på den fjerde serien rasa verdscupleiaren nedover lista trass beste langrennstid i fredagens løp. Han vart til slutt nummer ti, knappe to minutt bak vinnaren Alexander Loginov, som skaut tjue treff.

Også Tarjei Bø låg bra an fram til siste skyting, med kun eit tilleggsminutt etter dei tre første standplassbesøka. Men til liks med veslebror vart det to bomskot også på han. Sjølv med eitt tilleggsminutt mindre vart han slegen av Johannes, og enda på 15. plass.

Beste nordmann vart Sturla Holm Lægreid på andreplass, med to tilleggsminutt.

Verdscupen held fram med stafett laurdag og fellesstart søndag.