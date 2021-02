New Articles

Duoen Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff tok sølvmedalje på parstafetten i VM i skiskyting torsdag. Men Thingnes Bø var nådelaus mot seg sjølv;

- Eg følte ikkje at eg bidrog med den dritt. Det var ein slik dag i dag, sa Bø til NRK etter stafetten, og gav Eckhoff all æra for sølvmedaljen. Frankrike vann medan Sverige tok bronse.

For Johannes hadde ein tøff dag på standplass og det vart totalt sju ekstraskot på dei to etappane til stryningen. Fire av dei kom på den andre etappen, og resulterte i at han sende makker Eckhoff ut på 5. plass, 16 sekund bak Italia på den siste og avgjerande etappen.

For verdsmeisteren på kvinnene sin sprint og jaktstart var nok sølv eit lite nederlag. Ho gjekk ein meisterleg sisteetappe, der ho skaut to fulle hus og henta inn heile forspranget. Ut på den siste runden gjekk ho ut likt med Frankrike og Julia Simon og Eckhoff var storfavoritt til å ta gullet.

Men franske Simon hadde krefter på lur i langbakken og fekk naudsynte metrar over bakketoppen. Det forspranget makta ho å behalde heilt inn til mål.

Skyteekspert Ola Lunde var heller ikkje nådig mot Bø etter målgang.

- Johannes gjorde etter mitt syn ein dårleg prestasjon her i dag. Han er ikkje heilt i balanse skytemessig, så der har han ein jobb å gjere inn mot stafetten og fellesstarten, uttalte Lunde.