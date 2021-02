New Articles

Kommunalsjef Jan Flore orienterte kommunestyret om tilgjengelegheit og kapasitet for byggesak i kommunen. Dette er ei avdeling som har arbeidd under stort press i lenger tid, og sjølv om det vart løyvd pengar til to nye stillingar i desember, og begge desse vil vere fylt opp i mai, så er ein likevel eit stykke unna tilfredsstillande kapasitetsnivå.