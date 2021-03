Tre prosent færre vaksinedosar til Stryn og Volda

New Articles

Regjeringa har gjeve Folkehelseinstituttet fullmakt til å førebu ein beskjeden skeivfordeling av vaksinar til nokre bydelar i Oslo og einskilde kommunar som har hatt høg smitte over tid. Det betyr blant anna at kommunar som Stryn og Volda får ein reduksjon i sine dosar på tre prosent.

I følgje ei pressemelding frå Helse- og omsorgsdepartementet inneber den nye vaksinestrategien at det vert gjeve fleire vaksinar til ein del Oslo-bydelar, samt kommunane Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sidan desse har hatt ein høg andel innlagde på sjukehus. Med den nye modellen vil dei få om lag 20 prosent fleire dosar. Dei ekstra dosane vert henta ved at dei rundt 330 kommunane som har hatt færrast innlagt på sjukehus, får ein reduksjon i tal dosar på tre prosent. Stryn og Volda er blant desse kommunane.

- Til no har vaksinane blitt fordelt på kommunane etter andel innbyggjarar i den eldste aldersgruppa. No kan vaksinane fordelast etter folketal. Det vil også bety at ei rekkje større kommunar i heile landet som har hatt fleire smitteutbrot vil få ein større andel av vaksinane, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldinga.

Vil truleg føre til færre dødsfall og sjukehusinnleggingar

Dei nye modelleringane og berekningane frå FHI viser at når dei mest sårbare i heile landet i hovudsak er beskytta, vil ein geografisk skeivfordeling av vaksinar til dei områda som har hatt vedvarande høg smitte, truleg føre til samla sett færre sjukehusinnleggingar og risiko for dødsfall, står det i pressemeldinga frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Til no er vaksinane fordelt på kommunane etter andel innbyggjarar i den eldste aldersgruppa. Stadar med yngre innbyggjarar, som Oslo og Rogaland, har difor vaksinert ein lågare andel av innbyggjarane. Dei har likevel fått vaksinert dei mest sårbare på lik linje med andre.

- Når dei mest sårbare no er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinen etter tal innbyggjarar. Det vil gi kommunar med yngre befolking fleire dosar enn med dagens fordelingsnøkkel. I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksinar. Dersom ein endrar fordelingsnøkkel til folketal, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene, heiter det i pressemeldinga.

- FHI har allereie mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinane kan fordelast etter folketal, og ikkje etter alder. Eg forventar at ei slik endring kan skje i løpet av kort tid, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.