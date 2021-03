Heilautomatisk bom ved Grotli sett i drift

New Articles

Denne veka vart den nye heilautomatiske bommen ved Grotli på rikseveg 15 sett i drift. Dette opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Det er fiberutbygginga til Grotli som gjer at det no er blitt muleg å få opp ein heilautomatisk bom her, seier seksjonsleiar Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen om den nye bommen som står rett vest for Grotli Høyfjellshotell i Skjåk.

Fram til no har kolonnekøyringa fra austsida av Strynefjellet starta 15 kilometer lenger ned, ved bommen på Billingen, sjølv om det har vore forsvarlege forhold opp til Grotli.

Ein bom nærmare fjellet har lenge vore eit ønskje frå brøytemannskapa som køyrer kolonner over fjellet.

– Ny bom ved Grotli gjer at lengda på kolonnekøyringa kan bli redusert med halvannan mil når vêret tillet det og det er forsvarleg. Erfaringane tilseier at dette gjeld ganske ofte, særleg i siste halvdel av vinteren, seier Asbjørn Stensrud.

Redusert kolonnestrekning er ein stor fordel for trafikantar som skal heile vegen over fjellet, men også for hytteeigarar, hotellgjester og næringsdrivande som skal til Grotli austfrå, sidan dei ikke lenger treng å køyre i kolonne like ofte som før.

Både den nye bommen på Grotli og den gamle på Billingen er heilautomatiske og blir styrt frå Vegtrafikksentralen i Oslo. Der følgjer dei med på vêr- og føreforhold via vêrmeldingar og webkamera, samstundes som dei har kontakt med brøytemannskap på fjellet.