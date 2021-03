Åtte nye smittetilfelle i Stad

New Articles

Det er påvist ytterlegare sju tilfelle av smitte i Stad kommune etter testing utført fredag. Dette i tillegg til ein ny smitta kopla til ungdomsskulen.

- Fire av desse tilfella er innanfor same hustand. Alle tilfella har kjent kopling til tidlegare smitta. Dette har ført til eit mindre tal nye nærkontaktar, og dei fleste av desse er innanfor husstandane til dei smitta. Nærkontaktane er sett i karantene og vert testa søndag, opplyser Stad kommune i ei pressemelding laurdag kveld.

Dermed har til saman 31 personar fått påvist covid-19-smitte i Stad kommune under dette utbrotet. Omkring 60 personar er no i karantene.

- Til trass for nye smitta er situasjonen framleis at alle smittetilfella under utbrotet kan koplast til kvarandre, og i samråd med FHI er vurderinga at ein har kome langt i å kunne kontrollere utbrotet. Ein held fram med same tiltak som har vore nytta hittil, skriv kommunen i pressemeldinga.

Også Stad kommune oppmodar no innbyggjarane på det sterkaste å halde seg unna store folkemengder, halde avstand, få nærkontaktar og god handhygiene.