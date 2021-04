Deltok i skredsøk i Stardalen og Jostedalen

Nyhende

Søndag gjekk det snøskred både i Stardalen i Jølster og i Jostedalen i Luster. Røde Kors-mannskap frå Stryn, Olden og Vikane vart kalla ut for å delta i søk.

- Vi var seks personar som deltok aktivt herifrå, og fleire var på veg, fortel Roar Høgalmenm i Olden Raude Kross til Fjordingen søndag kveld.

Fem av mannskapet vart flydd i helikopter frå Olden.

Turen gjekk først til Stardalen før kursen gjekk mot Jostedalen.

- Vi vart omruta til Jostedalen då det gjekk nytt skred der. Deretter var det tilbake til Stardalen etterpå, seier Høgalmen.

Vest politidistrikt melde om skredet i Stardalen søndag i 13-tida, og ein frykta at seks personar kunne vere tekne av snømassane. Ein far og to tenåringsbarn vart tekne av skredet, men flaut på skredmassane. Mor unngjekk såvidt å bli teken. Etter ei stund vart det konstatert at ingen fleire var sakna eller skadde.

- Nok ein gong er Vest politidistrikt stolte av å vere ein del av redningssamvirket, og takkar alle ressursane som stiller opp når det trengst! Fenomenal innsats både av dei frivillige og profesjonelle på staden og i koordineringa, skriv Vest politidistrikt på Twitter.