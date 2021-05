Ingen fleire med påvist smitte etter første test

New Articles

Første koronatest

Laurdag morgon testa vi dei som hadde vore saman med den aktuelle eleven onsdag og/eller torsdag denne veka. No har vi fått svar på desse testane, og ingen elevar eller tilsette har påvist koronavirus på første test. Det er vi veldig glade for! opplyser kommunen laurdag kveld.

Vidare karantenetid, andre koronatest og eventuelle symptom på sjukdom

Den første koronatesten blei teken tidleg etter mogleg eksponering for viruset. Dette for å få raskt oversikt over smittesituasjonen. Sjølv om denne testen viser at det ikkje foreløpig er påvist koronavirus hos nokon av nærkontaktane, er det framleis sannsynleg at ein kan bli smittsam før den andre testen blir teken. Det er derfor svært viktig at aktuelle elevar og tilsette held fram i smittekarantene i ti døgn frå siste kontakt med potensiell smitte, altså t.o.m 30. mai. Vi vil legge opp til at alle skal ta ein andre test mot slutten av karanteneperioden, truleg fredag 28. mai. Informasjon om tidspunkt kjem seinare. Når det føreligg negativt svar på den andre testen, teken tidlegast sju døgn etter mogleg smitteeksponering, kan karantenetida avsluttast før det har gått ti døgn.

Hustandsmedlemmane til dei aktuelle elevane og tilsette kan no, etter stadfesta negativt svar på den første testen, gå ut av ventekarantene. I samråd med FHI blir det vurdert som eit for inngripande tiltak å halde husstandsmedlem lengre i ventekarantene, no når første test til nærkontaktar er negative. Dette kan derimot endre seg i takt med utviklinga dei neste dagane.

Dersom nokon av nærkontaktane får symptom på sjukdom i karantenetida skal vedkomande isolerast og testast på nytt ved første høve, og hustandsmedlemmane skal på nytt i ventekarantene. Dette gjeld òg ved lette symptom på sjukdom.

Risikonivået i kommunen har auka

Uavhengig av situasjonen for 3. trinn ved Tonning skule har risikonivået generelt i kommunen auka frå nivå 1 til nivå 2 denne veka. Vi oppfordrar derfor alle til å ha svært lav terskel for å teste seg raskt ved symptom, melder kommunen.