Up hadde i går laserkontroll i Stryn på rv15 i 80-sona. Høgste målte fart var ein mann i tenåra som køyrde 106 km/t. Det resulterte i ei bot på 9.050 kroner og seks prikkar.

Ein mann frå Nordfjord vart anmeldt for ulovleg bruk av mobiltelefon under føring av bil, og det vart i tillegg skrive ut fire forenkla førelegg på grunn av for høg fart.