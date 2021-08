Fjordingen ein dag forseinka til mange abonnentar

New Articles

Bring og Posten melder i dag at containerar innehaldande Fjordingen, Fjordabladet og Fjordenes Tidende til abonnentar i Stryn, Bremanger, Måløy og Selje vart ståande att på trykkeriet måndag kveld. Korleis det kunne skje, har ingen noko godt svar på. Men konsekvensen er dessverre at alle abonnentar som får avisa levert med Posten desse stadane må vente ein dag før avisa vert levert ut.

Vi kan ikkje anna enn å beklage, og føresett at rutinene rundt avhenting vert ytterlegare skjerpa slik at slike ting ikkje skjer fleire gonger. Posten har lova å køyre ut avisene onsdag.

Vi veit at det for svært mange er høgdepunkt i veka å få lokalavisa i postkassa. Difor beklagar vi sterkt at avisa ikkje kjem på dagen.

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør