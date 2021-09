Vil tilby vaksine til 12-15-åringar

New Articles

På Regjeringa sin pressekonferanse torsdag kom det fram at ein har beslutta å tilby vaksine til barn og unge, 12-15 år, dersom foreldre tillet det. I første omgang ein dose, og Pfizer-vaksinen blir anbefalt nytta. Dersom det blir aktuelt med ein dose nummer to skal det først skje etter 8-12 veker.

På pressekonferansen kom det også fram at Regjeringa oppfordrar kommunar med mykje smitte om å innføre gult nivå ved skulane.

Statsministeren sa vidare at dei vil justere arbeidet med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK).

Målet på sikt er meir effektiv testing der ein blant anna overlet meir til folk flest i form av sjølvtesting.

I dag er det 71 prosent over 18 som er fullvaksinert, nær 90 prosent har fått minst ein dose.

- Ein veit at to doser gjev betre effekt mot smittespreiing av deltaviruset, sa Solberg, som sa det også vil bli vurdert at koronasertifikatet blir grønt først ved to dosar.

Statsministeren kom med ei klar oppmoding til dei som enno ikkje har vaksinert seg om å ta kontakt med kommunen for å få sett vaksine.