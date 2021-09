New Articles

Lødøen vart takka av for lang og tru teneste for Stryn kommune under ei pause i kommunestyret torsdag. Etter at ho fekk overrekt blomar frå ordførar Per Kjøllesdal takka ho for samarbeidet mellom politikarar og kommuneadministrasjon som ho omtala som utruleg viktig, lærerikt og spennande å vere ein del av.