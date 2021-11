Sjekka om tungbilane hadde orden på utstyret

New Articles

Statens vegvesen har hatt fleire kontrollar ved Kjøs bru siste dagane.

Natt til onsdag vart det kontrollert om dei tunge køyretøya har utstyret i orden til vinteren.

- Alle kontrollerte køyretøy vart sjekka for vinterutrustning, dekk og kjetting. Her hadde alle køyretøy alt på plass, men eitt vogntog fekk bruksforbod då tilhengaren hadde ei defekt luftpute, melder Statens vegvesen.

Natt til torsdag var det kontroll same stad. To sjåførar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Det vart også sendt oppmoding om bedriftskontroll på to firma. Eitt køyretøy hadde tørr svingskive, og sjåføren måtte smørje svingskiva før vidare køyring.