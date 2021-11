New Articles

Statens vegvesen hadde kontroll på rv 15 ved Folven i Oppstryn torsdag kveld.

Eitt køyretøy fekk mangellapp for feil lysutrustning. Ein sjåfør måtte rydde siktsona før vidare køyring. Same sjåfør fekk også advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport.