Statens vegvesen hadde kontrollar ved Kjøs bru laurdag og søndag.

Eitt køyretøy vart målt til 13,4 meter. Største lengde på enkeltkøyretøy i Norge er 12 meter. Dermed måtte forholdet rettast før vidare køyring.

To sjåførar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Det vart også skrive ut to mangellappar for tekniske manglar, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.