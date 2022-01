New Articles

Statens vegvesen hadde kveldskontroll ved Kjøs bru tysdag.

To sjåførar fekk gebyr for manglande vognkort, og ein sjåfør fekk gebyr på 4.000 kroner for to dekk som ikkje var riktig merkt.

Vidare måtte to sjåførar rydde i siktsona før dei fekk halde fram køyreturen.

Ein sjåfør hadde montert wire på utløysararmen på svingskiva. Wiren måtte fjernast før vidare køyring.

Det vart også skrive ut ein teknisk mangellapp.

102 tunge køyretøy var innom kontrollplassen, 30 av dei vart kontrollerte nærare.