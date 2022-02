193 nye smitta i Stryn

New Articles

- Frå torsdag morgon til måndag morgon har 193 personar registrert positiv koronatest i kommunen si registreringsløysing REMIN, melder Stryn kommune måndag føremiddag.

Kommunen opplyser at dei som treng hurtigtest (hustandsmedlem eller dei med symptom) kan få utlevert testar ved beredskapskontoret på Visnes etter avtale.

- Grunna avgrensa tal på hurtigtestar må vi rasjonere utdeling inntil vi får større leveransar frå staten. Ein kan ringe beredskapskontoret på tlf. 57874929 for utdeling av test. Vi ber om tolmod for at det er stor pågang på koronatelefonen no, skriv kommunen.