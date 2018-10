Kultur

Arve Raftevold og Tore Raftevold frå Hornindal vann fagprisen for ølet sitt medan sambygdingen Arve Espe vann publikumsprisen for sitt øl under kornølfestivalen på Grodås laurdag.

Den relativt ferske ølfestivalen samla øl-elskarar frå ei rekkje land og frå store og små bryggeri i Honndalshallen fredag og laurdag.

Sjå reportasje om kornølfestivalen i tysdagsavisa