Først vil eg takke for at de involverer innbyggjarane i kommunen til å kome med innspel til Stryn 2035.

Eg saknar ein eigen spørreundersøkelse til hytteeigarar som ikkje bur i kommunen. Som eg ser det er ikkje denne undersøkelsen beregna på hytteeigarane utanfor kommunen. Vi betalar eigedomsskatt og bør likestillast med andre grunneigarar i kommunen.

Eg ser at det er snakk om eventuell avlastningsveg til Stryn Vinterski, det er fornuftig mht nærmiljøet til alle som bur i Bø og som har stor trafikk i sitt bomiljø.

Det er viktig å tenke klimaklokt og at administrasjon og politikere påser at det blir likebehandling av alle hytteeigarar. Heilårsveg til hyttene er svært ulikt,på Tonningsætra og Bøasætra er det kun tilgang til sommarveg i motsetning til Hydla og Bøanedsætra som har heilårsveg.

Velforeninga for Tonning og Bøasætra har sidan Bøanedsætra blei planlagt jobba for felles heilårsveg for både nye og gamle hyttefelt. Dette gjekk grunneigarane imot,og vi har i dag tre ulike bomveger om sommaren og to på vinteren og dei gamle hyttefelta på Tonningsætra og Bøasætra får ikkje tilgang til «sin veg» om vinteren grunna dårlig standard og der delar av vegen går inni skisenteret sin bruk. Alle utan tilgang til vinterveg må parkere på skisenteret og gå eller leige snøscooter til hyttene sine. Dette er ikkje ok i 2024.

Dersom vi samkjøyrer vegane blir det billigare for alle,det vil ta mindre areal og er meir klimaklokt.

Pr.d.d. Blir det laga ein ny veg gjennom det nye Tindefeltet der kommunen går inn med tilskot for å lage ein felles parkeringsplass for ålmenta for at dei skal kome seg ut i naturen.

Plasseringa av denne plassen gjer det nok vanskelig for personer med funksjonsnedsettelse og kan opplevast diskriminerende. Sidan kommunen går inn med tilskot oppmodar vi i dei gamle hyttefelta at det blir sett betingelse at vegen forlengast til også å ivareta dei hyttene utan vinterveg. Det er ikkje så mykje forlengelse som skal til. Vii oppmodar politikarane til å være pådrivar for at vegen blir forlenga slik at dei gamle hyttegrendene også kan få tilgang til vinterveg.

Det er no dei arbeider med den siste vegen og kan integrere ynskjene i eksisterande veg. Det er ei urimelig forskjellsbehandling av hyttefolket der stryningar har hatt hytter og sel i generasjonar kontra dei nye hyttefelta som har blitt bygde dei siste åra.

Kor mange ulike vegar skal vi ha i fjellet og enda til ikkje klarer å gje tilgang til dei hyttene som ynskjer heilårsveg. Vi ser at grunneigarane ikkje klarer å imøtekomme våre ynskjer etter fleire års dialog og ber politikarane involvere seg for at vegspørsmålet endelig kan bli løyst, dette er og eit viktig klimaspørsmål.

Britt Nesje Torvik

Rykkinn