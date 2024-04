«Arbeidarane sin internasjonale kampdag», 1.mai, blir av mange vurdert som avleggs.

Dei fleste har i det siste fått kjenne på høge levekostnader, med matprisar, energiprisar og rentenivå vi ikkje har kjent på fleire år. Dette er vanskeleg. I Norge har vi det likevel bra, samanlikna med mange andre land, og det er stadig nokon som spør kva vi skal med ein kampdag.

I år er der 125 år sidan LO vart stifta og etter det har alle bransjar og fag fått sine fagforeiningar, både innafor LO og utanfor LO.

Fagforeiningar er resultatet av at lønsmottakarar såg at skulle ein nå rettvise mål, måtte dei stå saman.

Dei fagorganiserte er ikkje avhengig av styrken som enkeltpersonar, men styrken av å stå saman om å stille krav, og setje makt bak krava. Det heiter seg at «det er ingen ting som kjem av seg sjølv» og difor er arbeidarhistoria full av kampar: Kampen for anstendig arbeidsliv, kampen for ei løn å leve av, kampen for arbeidsbestemmelsar, kampen for «lik løn for likt arbeid», kampen for velferdsordningane - og slik kunne vi halde fram.

Fagforeiningar er det gode dømet på felles kamp for felles mål. Utan fellesskapet vert kvart menneske sin eigen lykkes smed.

Men er ein slik kampdag framleis nødvendig?

Tre konkrete døme på at det er viktig å markere dagen:

1. 1. januar 2022 fekk vi ei lov som gjer det straffbart for ein arbeidsgjevar å ikkje betale sine tilsette den løna som dei har krav på, og for første gong er ei bedrift dømt for å ha betalt ut mindre løn enn minsteløn.

2. Det store selskapet Stendi, «Norges største private leverandør av omsorgstjenester» som dei kallar seg sjølv, vart nyleg dømt til å betale 60 millionar kroner i feriepengar til 184 tilsette for perioden 2008 til 2018. Dette burde absolutt vere tankevekkande når høgresida går inn for å privatisere omsorgstenester.

3. Ein ny rapport fortel at i Norge jobbar rundt 20 prosent av de sysselsette deltid. Blant desse er det mange som ønskjer auka stillingsprosent, - det utgjer rundt 30.000 årsverk. Nyleg vart Halden kommune dømt til å gje ein deltidstilsett full stilling.

Desse døma er berre nokre av mange, og det er fagforeiningane som tek slike saker til retten. Gjennom eit langt samarbeid mellom LO og venstresida i norsk politikk har det blitt utvikla eit lovverk som har gitt arbeidstakarar sterkare vern, der den viktigaste lova er Arbeidsmiljølova.

Så finst det mange døme på at høgreside og venstreside i politikken har ulike politiske mål:

- Ekspertutvalet frå 2019 (Solberg-regjeringa) handla mykje om å endre velferdsordningane. Utvalet ville blant anna kutte sjukeløna til 80 prosent for dei som har vore sjuke i over seks månader.

Fagrørsla vann fram og ordninga med 100 prosent sjukeløn er førebels freda.

- Karensdagar for sjuke, foreslått av høgresida, er blitt stansa.

- Kutt i feriepengar på dagpengar til arbeidsledige og permitterte er innført.

- Betre ordningar for AAP (arbeidsavklaringspengar) er sikra.

- Etter 1. juli 2022 er fast tilsetjing det normale og mellombels tilsetjing kan i hovudsak berre brukast når det føreligg eit særleg og tidsavgrensa behov for arbeidskraft.

Slik kan vi halde fram og kanskje også peike på at Støre-regjeringa i denne perioden har gjenoppretta fleire sosiale ordningar som Solbergregjeringa fjerna.

Vårt felles ansvar

I godt over 100 år har fagforeiningar arbeidd for å betre kåra for arbeidarane, her til lands og over heile kloden, - gjennom kamp og samarbeid. Det har ikkje gått av seg sjølv, men «arbeidarkamp» med forhandlingar, streik og trussel om streik har gitt resultat. Alternativet er at kvar enkelt må kjempe sin eigen kamp, forhandle si eiga arbeidstid og løn og vere prisgitt velvilje frå motparten. Kanskje ser vi tendensar til at nokre ønskjer dette alternativet, - fordi dei kan tene på det for sin eigen del. Men for dei aller fleste er ikkje dette farande veg, – det er fellesskap og solidaritet som gir resultat.

Fagforeiningsfolk frå andre land har gitt denne klare meldinga: Dersom de, som lever i eit trygt og rikt land, misser eller gir frå dykk dei rettane som er opparbeidde over lang tid, vil vi aldri kunne få desse rettane.

Då snakkar vi om både velferdstenester, forhandlingsrett, streikerett og kollektive tariffavtaler. Dette er eitt av dei internasjonale perspektiva i 1.mai-markeringa.

Politiske parti har delvis og periodevis støtta opp om rettmessige krav. Men det er ikkje likegyldig kven som styrer landet. Særleg partia på venstresida har støtta fagforeiningane gjennom det fagleg-politiske samarbeidet (AP/LO). På den måten har sosiale reformer blitt innlemma i lovverket. Difor er det ønskjeleg at langt fleire fagorganiserte deltek i markeringa av arbeidarane sin kampdag.

1. mai-dagen sin bodskap held seg usedvanleg godt: Solidaritet – fellesskap – likeverd.

Solidaritet – ei grunnhaldning som motverkar urett.

Fellesskap – den berande samfunnstrukturen som seier at ingen skal stå åleine.

Likeverd – ein grunntanke som fremjer menneskeverd og likestilling.

Det er dette Stryn Ap, LO Nordfjord og Raudt vil markere både dette året og i åra som kjem.

Jarle Hessevik