Regjeringa sitt framlegg for omfordeling frå skattesterke til skattesvake kommunar inneber formidabel vekst i inntektene til kommunane på Søre Sunnmøre. Med det nye opplegget kan dei sju kommunane i 7-stjerna, samla sett, verte tilført nærare 50 mill kr meir enn inneverande år.

For hardt pressa kommunar på søre vil dette vere ei rein gåvepakke frå regjeringa. Det vil bety mykje for å kunne oppretthalde og forbetre dei kommunale tenestene.

I tillegg til omlegging av inntektssystemet aukar staten overføringane til kommunesektoren for 2025. Det gir kommunane høve til å gje ein betre skulekvardag, litt betre tid for sjukepleiarane og tryggare og betre velferd for oss alle.

Totalt for alle kommunane på søre kan det verte over 70 million kroner meir i 2025 enn i 2024, og i åra som kjem kan det verte nærare 50 million kroner meir i året enn før. Dette er pengar som kjem i tillegg til justering for pris- og lønsauke. Sterk satsing på kommuneøkonomien er midt i kjernen av denne regjeringa sin politikk. Det handlar om å sikre like tenester for alle innbyggjarar i heile landet.

Det handlar også om at lokal verdiskaping i større grad skal kome lokalsamfunnet til gode. Mange av kommunane i Møre og Romsdal har inntekter frå utbyte og eigedomsskatt, mellom anna frå kraftselskap og oppdrettselskap. Ingen av desse kommunane taper inntekt, noko mange har frykta. 6 av 7 kommunar på søre kjem betre ut enn i dag. Volda er den einaste av 7-stjerne kommunane som kjem ut om lag som i år. Som nestleiar i Møre og Romsdal Arbeidarparti er eg særs glad på kommunane i Møre og Romsdal sine vegne.

Volda er ein av få kommunar som ikkje får auke i inntektene gjennom det nye inntektssystemet. Som varaordførar og innbyggjar i Volda er det likevel all grunn til å vere nøgd. Vi har lenge frykta at inntekter frå kraftproduksjon og oppdrett skulle dragast inn og verte ein del av omfordelinga. No mister vi ingen inntekter, vi ligg an til å få omkring 6 mill ekstra neste år, og så vil utviklinga i folketal og demografi avgjere korleis dette vert framover. Volda er i vekst og det nyt vi godt av på mange måtar, også gjennom fleire inntekter til kommunen.

Det betyr noko kven som styrer og alle Høgre- og Frp-ordførarane i fylket bør no drive valkamp for dei raudgrøne, for makan til pengedryss over fylket vårt har aldri skjedd før.

Ulstein: årleg 7,3 mill (11,5 mill første år)

Hareid: årleg 14,2 mill (15,9 mill første år)

Sande: årleg 8,9 mill (9,6 mill første år)

Herøy: årleg 8,6 mill (14,2 mill første år)

Ørsta: årleg 6,8 mill (10,5 mill første år)

Vanylven: årleg 1,2 mill (3,2 mill første år)

Volda: årleg 0 mill (6,2 mill første år)

Sverre Leivdal

varaordførar i Volda og nestleiar i Møre og Romsdal Arbeidarparti