Familievernkontor over heile landet må spare pengar. I Region Vest vert det varsla om kutt i årsverk. Konsekvensane det får for særskild dei mindre kontora, som i «gamle Sogn og Fjordane», kan bli særs alvorlege. Førespegla budsjett for 2024 og 2025 vil føre til reduksjon i stillingar ved fleire kontor. Manglande satsing på familievernkontora i statsbudsjettet harmonerer ikkje med bølgja av partnardrap som befolkninga i Noreg har vore vitne til dei seinaste månadene. Ein viktig fellesnemnar i desse sakene, er at dei sikta har vore i nær relasjon med offera. Dei tillitsvalde ved Bjørgvin Familiekontor, Familiekontoret i Nordfjord og Familiekontora for Sunnfjord og Sogn, er svært kritiske til nedskaleringa av tenestetilbodet og konsekvensane dette kan føre til.

Dei siste åra har det i praksis vore ein reduksjon i budsjettet for familievernet. Samstundes som dette skjer, har det vore auka pågang til tenesta, stadig fleire par og familiar tar kontakt for å få hjelp. Nokon for å berge parforholdet, andre for å få eit betre samarbeid som skilte foreldre. Nokon treng å få eit betre samspel med borna sine, andre å få betre kontroll over aggresjonen sin, og slutte å bruke vald mot sine nære. Det er stor variasjon i kva par og familiar slit med, og som dei søker hjelp for.

Familievernet skal vere eit lågterskeltilbod ved kriser og problem i familiane, ein kjem til utan henvising, og det er gratis. Familievernet har høg, tverrfagleg kompetanse. Tilsette med bakgrunn i mellom anna sosialfag og psykologi jobbar relasjonelt og systemisk i tenesta. Nedskjering og nedbemanning, kombinert med den auka pågangen, fører til at familievernet i Noreg ikkje lenger klarer å vere det lågterskeltilbodet det er meint å vere. Ved mange av kontora er det lange ventelister, familiar må vente lenge for å kome til, og kriteria for å ta imot hjelp blir også strengare. Økonomisk skeivfordeling

Bufetat region vest varsla rett før påske i år om overgang til ny finansieringsmodell, der innbyggartal åleine avgjer fordeling av midlar til dei ulike familiekontora. For nokre kontor inneber dette ei styrking, medan andre blir kraftig råka. Noko innsparing må gjerast allereie inneverande budsjettår, medan den nye modellen vil verke for fullt frå 2025. Bjørgvin familiekontor må spare avrunda 4,2 millionar kroner, Sunnfjord og Sogn 3,2 og Nordfjord 1,7 millionar.

Det kan verke som om regionleiinga har sett seg blinde på reine tal, og synest å meine at terapeuttettleik skal direkte gjenspegle folketalet for det området som soknar til det einskilde kontor. Dei tillitsvalde er usamd i denne tilsynelatande logiske, men dramatisk nye omfordelinga av midlar. Vi meiner at kontor på mindre plassar må ha fleire stillingar i høve til folketalet enn større kontor i pressområde. Dersom tenesta skal vere likeverdig, må kvart kontor ha ei minimumsbemanning, som er stor nok til å sikre eit godt fagmiljø og kompetanse på tenestene ein skal levere.

Store konsekvensar

Å skifte finansieringsmodell så brått som det no ligg an til vil ha konsekvensar på fleire vis. Det vil bety store kutt for mellom anna Bjørgvin Familiekontor, Familiekontoret i Nordfjord og Familiekontora for Sunnfjord og Sogn. Fleire kontor må iverksette nedbemanning, noko som skapar ein utrygg situasjon for fleire medarbeidarar og eit dårlegare tilbod for befolkninga.

Når Sogn og Sunnfjord med sine to lokasjonar må skjære ned meir enn ein fjerdedel av noverande budsjett og Nordfjord nær ein tredjedel av sitt, seier det seg sjølv at det blir lite rom for å ta imot anna enn dei mest kompliserte og alvorlege sakene. Dette harmonerer dårleg med at familievernet skal ha låg terskel for å ta imot folk med ulike relasjonelle problem, og at det skal vere ei teneste med fokus på førebygging. I tillegg stiller vi spørsmål om korleis ein skal sikre to habile meklarar i dei mest krevjande meklingssakene, dersom det ikkje er minimum 3-4 meklarar på eit kontor?

Ønskjer nasjonal norm for tildeling

Tillitsvalde på dei nemnde kontora er svært bekymra for at familievernet i praksis vert nedbygd, og at det ikkje vert gitt likeverdige tilbod der folk ikkje bur tett på einannan. Samfunnet har behov for ei stabiliserande og førebyggande teneste det er lett å kome til i, uavhengig av kvar du bur. I NOU 2019:20 “En styrket familieteneste” er utvalet tydeleg i sitt syn om at familievernet er ei unik teneste med eit viktig samfunnsoppdrag. Utvalet påpeikar særtrekk ved tenesta som at familievernet er ei førebyggande lågterskelteneste med høg relasjonsspesialisert kompetanse. Utvalet vurderer at kontora må ha kapasitet til å tilby par og familiar hjelp og oppfølging i det tempoet som terapeuten ser som riktig, fagleg sett.

Relasjonsutfordringar kan avhjelpast dersom ein får hjelp tidleg nok, slik at kriser, samlivsbrot og langvarige konfliktar kan forhindrast (NOU 2019:20.s. 232). Utvalet sitt syn er at tenesta bør bli lettare tilgjengeleg for befolkninga enn på tidspunktet rapporten blei utarbeida, samt at tenesta bør ha betre geografisk spreiing og kortare reiseveg for vaksne og barn (NOU 2019:20). Vi kan ikkje sjå at Bufetat Region Vest handlar i samsvar med desse oppmodingane. Skal vi klare å oppretthalde god og lik kvalitet på tenesta i heile regionen, må det prioriterast annleis enn det regionleiinga har bestemt. Vi ynskjer oss ei nasjonal norm for tildeling. Vi ser at andre regionar har valt modellar som tek opp i seg fleire faktorar enn berre innbyggjartal, til dømes det å sikre ein grunnkostnad per lokasjon og minstestorleik på kontor. Dette meiner vi tillitsvalde at i større grad vil sikre likeverdige tenester, enn ein rein innbyggjarmodell.

Til slutt har vi eit sterkt ønskje og ei oppmoding til regjeringa om å auke tildelinga i revidert nasjonalbudsjett, ikkje berre for å sikre likeverdige tenester vår region, men i alle regionane.

Håvard Sætre, Bjørgvin familiekontor

Marita Nistad, Familiekontoret i Nordfjord

Katharina Jamaris, Familiekontora for Sunnfjord og Sogn, avd. Førde

Hege Liljedahl, Familiekontora for Sunnfjord og Sogn, avd. Sogndal

Plasstillitsvalde/styrerepresentantar