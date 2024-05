«Fokus på ME» er ein liten veldedig organisasjon som var danna i Stryn hausten 2018 og er registrert i Brønnøysundregisteret.

Den har eit klart formål: Samle inn pengar til biomedisinsk forsking og spreie kunnskap om ME.

​For å hjelpe dei som har ME og familiane deira til å få ein betre kvardag, trengst det meir forsking og kunnskapsformidling om sjukdomen.

Den internasjonale ME-dagen 12.mai:

Den internasjonale ME-dagen 12. mai har vorte markert sidan 1992, for å skape merksemd og bevisstheit rundt sjukdomen. 12. mai er valt sidan det var fødselsdagen til sjukepleiar Florence Nightingale. I løpet av sitt arbeid under Krimkrigen pådrog Nightingale seg krimfeber. Ho vart aldri frisk att. Resten av sitt liv tvang sjukdom henne til å bli i sin heim, men målretta som alltid fortsette ho sitt arbeid frå sengekanten. Takka vere Florence Nightingale vart sjukepleie eit heiderleg yrke. Ulike kjelder meiner at det Florence Nightingale vart sjuk av, er det vi i dag kallar ME/CFS.

Organisasjonen «Fokus på ME» meiner vi må få akselerert framgang i ME-feltet: Alle beslutningstakarar kommunalt, regionalt og nasjonalt må ta grep, gje hjelp, og utvikle tenester som svarar til dei faktiske tiltaka ME- pasientane og deira familiar treng.

Vi treng ikkje eit tenestetilbod som gjer situasjonen verre, og målet må vere alltid å gjere det beste for dei som er ramma og deira pårørande.

Fokus på ME har markert ME-dagen ved å legge ut daglege sitat på fb-sida. Organisasjonen har invitert ein del til å skrive litt om ME i høve 12. mai. På heimesida til organisasjonen kan de lese innlegga vi har fått. Det er frå Ola Didrik Saugstad, Jørgen Jelstad, Anne Kielland og Mette Skøyen som alle har vore foredragsholdarar på ME-konferanse Stryn.

ME sjukdomen viser ingen nåde, rammer alle aldersgrupper. Tenk om vi hadde fått eit betre tilbod til ME-pasientar, eit likeverdig tilbod som er lovfesta i helse- og omsorgstenestelova. Eit tilbod andre pasientgrupper tek for gitt.

For FOKUS PÅ ME

Ester Anny Skrede, kontaktperson