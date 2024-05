(Raudt Stryn sin appell på årets 1. mai-arrangement på Stryn vidaregåande skule:

1. mai er arbeidarane sin internasjonale kampdag, og i det høve vil eg setje fokus på ting som eg meiner må endrast.

Eg er samd med LO sin sjefsøkonom Roger Bjørnstad i at Norges Bank må setje ned renta i år. Vi har nå opplevd fleire år med reallønnsnedgang der prisen på heilt nødvendige varer som straum og mat har gått opp meir enn lønna til fleirtalet av lønnsarbeidarane. Fattigdomen har auka. Talet på tvangssal av bustadar har auka. Talet på personar som må ha sosialhjelp for å sikre seg det mest grunnleggjande i kvardagen har auka.

Alt dette skjer samtidig som Noreg symjar i pengar. Sidan Russland angrep Ukraina har Noreg tatt over førsteplassen som den største eksportøren av gass til EU-landa. Dette har Noreg tent mykje pengar på. Vidare kan ein lese i bladet Kapital si liste at talet på milliardærar har auka dei siste åra. Den same lista til Kapital syner at det blant dei 400 rikaste finst slakterieigarar og daglegvarebaronar. Dette er problematisk, når vi veit at bønder, tilsette i næringsmiddelindustrien, transportarbeidarar, butikktilsette og mange av butikkane sine kundar strevar med å få endane til å møtast. Trugsmålet om at Erna Solberg sitt Høgre, med eventuelle allierte, kanskje vil sleppe inn i regjering att neste år gjer at vi slik Raudt ser det står i fare for å gå i frå vondt til verre.

Det beste hadde vore om vi kunne gått til roten av problemet og bytta til ein sosialistisk, økonomisk politikk der alle arbeidsplassar kom inn i ein eller annan form for felleseige. I mellomtida vil Raudt stø alle framlegg til ein politikk som gjev ein betre og jamnare fordeling av inntekt, eigedom og makt, og som gjev lønnsarbeidarar og fattige meir tryggleik i kvardagen og betre arbeidsvilkår.

Vi er nødt til å stanse EU-systemets negative påverknad på det norske samfunnet, ved å seie opp EØS-avtalen og erstatte den med ein rein handelsavtale.

Vi må reversere stortingsvedtaket om å auke pensjonsalderen og krevje 67 år som aldersgrense for alderspensjon.

Vi treng ein makspris på straum, både per kilowattime og for nettleige.

Vi må gje småbarnsforeldre og slitarane i arbeidslivet ein handsrekning med innføring av 6 timars normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Vi må auke både minstesatsane for sosialhjelp og minstepensjonen.

Vi treng ein progressiv modell for fomueskatten med høgare skatt for dei aller største formuane, innføring av arveavgift for dei høgaste arvesummane og fjerning av skjermingsfrådraget som gjer at aksjonærar kan ta ut ein del av utbytte skattefritt.

Vi må innføre fullt skattefrådrag for betalt fagforeiningskontingent.

Vi må styrke streikeretten og avvikle retten til å nytte tvungen lønnsnemnd ved streik.

Vi må styrke ramma i landbruksoppgjere for å styrke inntekta til bøndene, særleg i små og mellomstore bruk.

Vi må dessutan gjenreise Husbanken som den sentrale samfunnsinstitusjonen den ein gong var, med mogelegheiter for å få bustadlån med lågare rente og lengre avdragstid enn det som no er tilfelle, for å senke terskelen for å få seg bustad.

Anders Hamre Sveen,

leiar av Raudt Stryn