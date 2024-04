Det er med stor uro eg les i Fjordingen 22. april om barnevernsleiar si uttrykte bekymring for mangelen på bekymringsmeldingar frå offentlege etatar. Dette reiser spørsmål om tilliten til barnevernet og arbeidet deira, og det er på høg tid å ta dette på alvor.

I årevis har advarslar blitt retta mot kommunepolitikarar, rådmenn og ordførarar om faren for at tilliten til barnevernet vil svekkast. Dette kan føre til ein situasjon der innbyggjarar nølar med å melde frå eller søkje hjelp, nettopp fordi dei ikkje lenger har tillit til systemet. Det er på tide å spørje oss sjølv: Har dei ansvarlege teke desse advarslane på alvor?

Ein viktig del av å gjenopprette tilliten til barnevernet er å innleie ein open dialog med dei som sit att med dårlege erfaringar. Kommuneleiinga må vere villige til å lytte til desse røystene og ta deira bekymringar på alvor. Det er berre gjennom å inkludere alle partar i dialogen at vi kan skape eit barnevernssystem som verkeleg ivaretek barna sitt beste.

Tillit er ein avgjerande faktor i kvar offentleg teneste, særleg når det gjeld tenester som barnevern, som har ein direkte innverknad på livet til barn og familiar. Dersom tilliten til barnevernet er låg, kan det føre til at folk vegrar seg for å melde bekymringar eller søkje hjelp frå tenesta av frykt for negative konsekvensar eller mangel på tru på at bekymringane deira vil bli handtert på ein tilfredsstillande måte. Dette kan særleg vere relevant i tilfelle der det har vore tidlegare negative erfaringar med barnevernet, enten personleg eller gjennom erfaringar frå andre.

Det er òg viktig å adressere bekymringa rundt meldingar som oppfattast som sjikane. Dersom barnevernet mottek slike meldingar, bør dei ikkje berre henleggjast. Sjikanerande åtferd er ikkje berre uakseptabelt, det kan òg vere straffbart. Barnevernet bør vurdere å anmelde slike tilfelle for å sikre at rettferda blir ivareteken, og ikkje minst for å få ned talet på slike meldingar.

Samstundes er det avgjerande å kaste lys over definisjonen av «omfattande hjelpetiltak». Uttrykket seier ikkje noko om kva tiltaka faktisk inneber. I møte med barn og foreldre er det viktig at det alltid er barnets beste som står i fokus!

Den pågåande «stormen» som har vore kring barnevernet i fleire år, kan delvis skuldast manglande tillit og kommunikasjonssvikt. Mange innbyggjarar opplever at dei ikkje blir høyrt eller tekne på alvor av systemet. Dette fører til frustrasjon og mistillit, som igjen kan påverke viljen til å samarbeide med barnevernet.

Det er på tide å bryte denne vonde sirkelen. Kommunen må ta ansvar for å gjenopprette tilliten og opne kanalar for dialog med alle berørte partar. Dette er ikkje berre eit spørsmål om rettferd og tryggleik for barna våre, det er òg avgjerande for å sikre at barnevernet kan utføre sitt viktige arbeid på best mogleg måte.

Lat oss saman arbeide for eit barnevernssystem som byggjer tillit, respekt og samarbeid. Det er barna si framtid som står på spel.

Observatør med eigenerfaring

Fjordingens redaktør kjenner identiteten til skribenten av lesarinnlegget.