Kommunane må lage eldreplan for å få pengar til omsorg

Nyhende

Statsminister Erna Solberg presenterte torsdag den nye helsereforma, som har fått namnet "Leve hele livet", på ein helsekonferanse med same namn, saman med finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hovudpunktet i reforma er at kommunane sjølv skal analysere svakheitene i eldreomsorga, for så å lage ein plan for korleis dei skal løyse desse utfordringar. Gjer dei dette, får dei pengar. Vil dei ikkje samarbeide, stiller dei bakarst i pengekøen.

– Vi skal opprette eit rettleiingsapparat som skal hjelpe kommunane i arbeidet med endring. Det ligg jo ein del øyremerkte middel her, og for å få desse midlane, må du ha ein plan, seier Solberg.

Betre kvalitet i eldreomsorga er målet, men ifølgje Solberg betyr ikkje det nødvendigvis fleire tilsette. Ho erkjenner at fleire kommunar nok treng fleire tilsette, men seier mykje handlar om korleis ein brukar frivillige som har lyst til å bidra.

– Vi må gjere presset på sjukeheimane mindre. Ein kan legge til rette for at frivillige kan bidra mykje. Andre friske eldre kan bidra til å køyre ein som sit åleine til å vere med på ein fritidsaktivitet. Sånne ting kan kommunane legge til rette for, seier Solberg.

Ho vil ikkje seie noko konkret om kor mykje pengar den nye reforma kan komme til å koste.

– Vi skal gi meir pengar til rettleiingsapparatet. Det kjem i budsjetta framover. Kor mykje pengar som kjem i kvalitetsforbetringstiltak er eit spørsmål i kvart enkelt statsbudsjett, i desse øyremerkte ordningane, seier Solberg.

Den nye reforma skal fredag presenterast i statsråd og blir offentleggjort etter dette.

