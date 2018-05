Elektroniske bjøller på sju prosent av sauene

Nyhende

Landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har løyvt tilskot til tiltak i beiteområde, og 56 prosent av midlane blei løyvd til elektronisk utstyr.

I 2018 blei det søkt om tilskot til 725 elektroniske bjøller frå 25 beitelag i 18 forskjellege kommunar. Det gjennomsnittlege beitelaget hadde planar om å kjøpe inn 29 bjøller, opplyser landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i ei pressemelding.

Dei siste åtte åra er det gitt tilskot til innkjøp av over 4.700 elektroniske bjøller i Sogn og Fjordane, og det er løyvt nesten 3 millionar kroner i støtte. Om alle bjøllene framleis er i bruk, har om lag sju prosent av sau på utmarksbeite i Sogn og Fjordane på seg ei elektroniske bjøller.

Dei kommunane som har flest elektroniske bjøller per sau er Årdal og Lærdal, med 28 prosent og 20 prosent dekningsgrad på vaksne sauer på utmarksbeite.

Hornindal og Stryn ligg litt under snittet for fylket med rundt fem prosent, medan Eid er ein av fire kommunar i fylket med flest elektroniske bjøller. Her er rundt 12 prosent av sauene utstyrt med bjølle med elektronisk sendar.