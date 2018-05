Nyhende

Ein lastebilførar vart meldt for ikkje å ha sikra lasta skikkeleg, då vegvesenet gjennomførte kontroll ved Kjøs bru nyleg. I same kontroll vart to sjåførar melde for ikkje å ha yrkessjåførkompetansekurs. Ingen av dei fekk køyre vidare, med den konsekvens at bileigar måtte skaffe nye sjåførar.

Ein førar vart meld for brot på køyre og kviletid.