Inviterer til drop in-bryllaup

Nyhende

Midt i september inviterer Nedstryn sokneråd til drop-in-vigsel i kyrkja. – Etter eit vellukka forsøk i fjor, satsar vi frimodig på at like mange par vil feire bryllaup på denne måten også i år, seier sokneprest Henny Koppen. Denne bryllaupsformen appellerer til dei som vil gjere det enkelt, bruke mindre pengar på arrangementet, og unngå månader med planlegging og førebuingar. Ein kan berre møte opp i kyrkja innanfor den tida som er tillyst.

– Men det er særs viktig at vigselspapira er i orden. Det tek fram mot tre veker å få dei underskrivne papira frå skatteetaten. Paret kan be skattekontoret sende godkjende papir, prøvingsattest som det heiter, direkte til kyrkjekontoret i Stryn, eller dei kan takast med i kyrkja på bryllaupsdagen. Alle skjema finn ein på nett, seier Koppen.

Vidare må to forlovarar skrive under forlovarerklæring, som og må sendast inn, men forlovarane treng strengt tatt ikkje vere med i kyrkja under vigsla. Dersom det er snakk om namneskifte i samband med vigsla, må paret fylle ut eige skjema for dette. Paret kan ta med den dei vil til denne seremonien. Der må vere to vitne til stades. Viss ikkje paret har med seg forlovarar eller andre vitne, stiller vi frå kyrkja med vitne. Dersom paret ynskjer musikk frå orgelet, og/eller ein salme, melder dei frå om dette når dei kjem til kyrkja. Kyrkja har salmebøker, og organist vil vere til stades. Musikken blir valt av organisten.

Paret og eventuelle gjester vil bli servert kake og kaffi ute viss det er fint ver, eller i sakristiet. Denne dagen kostar ikkje vigsla noko.

Velkomne til ein enkel seremoni i Nedstryn kyrkje, seier Henny Koppen.