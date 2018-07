– Tjuvar stal bilskilta

Nyhende

– Siste tjuveriet skjedde natt til onsdag. Førre gong var 28. juni, fortel Rolf Langeset, dagleg leiar ved bilforretninga og verkstaden på Langesethøgda.

– Denne type tjuveri skjer neppe for å at nokon skal henge skilta på guterommet. Snarare er det for å utstyre andre bilar med falske registreringsnummer, seier Langeset.

Bilen som vart «avskilta» denne veka har og bompengebrikke. Det betyr at det vil bli registrert dersom nokon køyrer forbi bomstasjon med det stolne skiltet.

– Når skilt blir stole frå ein bil, melder vi det både til politiet og Statens vegvesen. Prosedyre er då at bilen vert utstyrt med nytt og anna registreringsnummer. Det kostar ikkje så mykje, men det følgjer sjølvsagt arbeid og irritasjon med, seier Langeset.

Politiet vil ha tips

Politibetjent Vidar Stavik stadfestar dei to tjuveria. Han seier til Fjordingen at politiet har opplysningar om at skilta etter tjuveriet denne veka kan vere påmontert ein annan bil.

– Dersom nokon ser ein bil med registreringsnummer UA37408, vil politiet gjerne ha tips, seier Stavik.