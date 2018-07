Sletta 15 år gammal rekord

Nyhende

Steffen Melheim frå Olden IL held fram å imponere med kule og diskos. Onsdag deltok han i eit nasjonalt stemne i Hyen, og det var særleg i diskos han markerte seg denne kvelden.

Melheim, som enno ikkje er fyllt 15 år, brukar til vanleg 1kg diskos - som også er standard i denne årsklassen. Men på stemnet i Hyen prøvde han seg med 1,75 kg diskosen og slo til med eit lengstekast på 42,74 meter. Tidlegare norgesrekord i 15-årsklassen var 41,09 og skreiv seg frå 2003. Vi kan nemne at noko av grunnen til at Steffen Melheim valde å gå opp i vekt på diskosen i dette stemnet, er at ein vurderte kastbana for kort for han med den 750 gram lettare utgåva. Det seier litt om nivået til Melheim.

Kasta i seniorklassen

Også bror Mathias (19) stod for ein flott prestasjon i Hyen. I kule støtte han til ny pers, 13,98 meter. Dette er det fjerde lengste kastet blant seniorar i år.

- Friidretten i Olden går ein spennande haustsesong i møte. Vi har no tre utøvarar i norgestoppen, Mathias (19), Steffen (15) og Ruben (Eide Gjerde, journ.anm.) (13). Vi har god tru på at alle desse kan oppnå enno betre resultat i løpet av seinsommar/haust. Vi har elles fleire yngre utøvarar med potensiale som kan bli like gode på sikt dersom viljen til trening er til stades, seier Hans Petter Galtung, som er ein av trenarane i idrettslaget.