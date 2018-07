Bjørn Otto Hauge «Årets utvikar»

Nyhende

Mottakaren sjølv var ikkje til stades på utdelinga. Han vart opplyst å vere vekke på ferie, så han hadde fått meldinga per telefon, kunne Aslaug Valaker fortelje frå scena. Men ho las opp bakgrunnen for tildelinga, og då Hauge sitt namn vart avslørt mot slutten av denne, braut det ut stor applaus blant publikum.

Det vart trekt fram at prismottakaren er ein som har stilt mykje opp for bygda, er positiv og har eit godt humør. Han er raus og arbeidsam og har fokus på andre og ikkje seg sjølv. Valaker trudde difor Hauge ikkje hadde så mykje imot at tildelinga skjedde per telefon.

– Då eg ringte vart det først stille, før det kom eit «Javel...».